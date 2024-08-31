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Хакеры в России используют здесь же созданные вирусы. Пренебрегая всеми ограничениями

Хакеры в России используют здесь же созданные вирусы. Пренебрегая всеми ограничениями

Хакеры нарушают географические ограничения и используют созданное в России вредоносное ПО против местных компанийЭксперты по кибербезопасности зафиксировали новую тенденцию: хакеры начали нарушать географические запреты и использовать вредоносное ПО на территории России, несмотря на традиционную практику избегать атак в регионе, где находятся сами.

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