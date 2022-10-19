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В «Чейз-центре» прошла церемония вручения перстней и открытия баннера в честь победы «Уорриорз» в сезоне-2021/22

В «Чейз-центре» прошла церемония вручения перстней и открытия баннера в честь победы «Уорриорз» в сезоне-2021/22

Игрокам «Голден Стэйт» вручили чемпионские перстни за победу в сезоне НБА-2021/22. Во вторник, 18 октября, в Сан-Франциско игроки «Голден Стэйт» начали защиту чемпионского титула.

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