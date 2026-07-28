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На Урале установили личности участников нападения на учёного-агрария Зезина

На Урале установили личности участников нападения на учёного-агрария Зезина

Следователи установили личности всех участников нападения на доктора наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиту Зезина.

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