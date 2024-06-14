Глава киевского режима Владимир Зеленский ищет виновных в грядущем провале саммита в Швейцарии. Об этом сообщает влиятельное британское издание The Economist.
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