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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных комментаторов? Был бы хорошим футболистом, играл бы за «Ман Сити». Каждый делает свою работу». Губерниев об интервью Артема

– Мне кажется, что Дзюба «обнажился», все свои комплексы и обиды выплеснул в медийное пространство. Дзюба временами напоминает колосса на глиняных ногах, он очень восприимчив, хотя, наверное, стоило быть более толстокожим.

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