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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Житель Алтая сломал ребра сожителю матери во время пьяной ссоры

Житель Алтая сломал ребра сожителю матери во время пьяной ссоры

Сразу после произошедшего пострадавший за помощью не обращался В Шебалинском районе 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после конфликта во время визита к матери.

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