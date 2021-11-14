Откровенная колонка нашего колумниста о красоте, стереотипах и любви в зрелом возрасте. «Неликвид» — говорят в гендерных телепрограммах про женщин 40+ лет.
Возраст, в котором женщина становится «неликвидной»
Комментарии
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Andrew Matseevsky
Потрясающая наглость. Цена товара на рынке определяется балансом спроса и предложения. Женщина может воображать о себе что угодно, но пусть найдет партнера, а потом болтает про эйджизм.
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7 час.
1
Юлия Перетокина
Andrew Matseevsky
Потрясающая наглость. Цена товара на рынке определяется балансом спроса и предложения. Женщина может воображать о себе что угодно, но пусть найдет партнера, а потом болтает про эйджизм.
Ну, если так рассуждать, то в России большинство мужчин 45+ тоже неликвид. Ну да, от молоденьких нимфеток отбоя нет, но им нужны социальный статус и деньги. Хотите быть ходячим кошельком - you are welcome. А потом трагедии - она мне! изменила с тренером пофитнесу и проч.
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6 час.
1
Наталия Гарига
Господи, ну до чего же тупая статья... Все эти дешевые рассуждения о том, как надо себя любить и плевать на других, честно говоря, откровенно достали. Особенно от лиц которые очень слабо представляют себе наши, российские реалии. Чего нас сравнивать с европейцами? Там уровень жизни такой, что торговать собой, действительно, нет никакого смысла. Женщина легко обеспечит и себя и детей на любом (!!!!) уровне. А у нас страна нищая, уровень жизни такой, что женщина вынуждена продавать себя чтобы выжить самой, не говоря уже о детях. До сих пор рабочий мужчина получает в разы больше чем рабочий женщина, сколько ты не упирайся. Возможности реализоваться тем кому сейчас за 40 у них просто не было - подавляющее большинство моих знакомых женщин с университетским образованием вынуждены были стоять на базаре в 90, а не учиться чему то новому или продолжать образование...
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5 час.
1
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