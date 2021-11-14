Возраст, в котором женщина становится «неликвидной»

Наталия Гарига

Господи, ну до чего же тупая статья... Все эти дешевые рассуждения о том, как надо себя любить и плевать на других, честно говоря, откровенно достали. Особенно от лиц которые очень слабо представляют себе наши, российские реалии. Чего нас сравнивать с европейцами? Там уровень жизни такой, что торговать собой, действительно, нет никакого смысла. Женщина легко обеспечит и себя и детей на любом (!!!!) уровне. А у нас страна нищая, уровень жизни такой, что женщина вынуждена продавать себя чтобы выжить самой, не говоря уже о детях. До сих пор рабочий мужчина получает в разы больше чем рабочий женщина, сколько ты не упирайся. Возможности реализоваться тем кому сейчас за 40 у них просто не было - подавляющее большинство моих знакомых женщин с университетским образованием вынуждены были стоять на базаре в 90, а не учиться чему то новому или продолжать образование...