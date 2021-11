Возраст, в котором женщина становится «неликвидной»

Юлия Перетокина

Andrew Matseevsky Потрясающая наглость. Цена товара на рынке определяется балансом спроса и предложения. Женщина может воображать о себе что угодно, но пусть найдет партнера, а потом болтает про эйджизм.

Ну, если так рассуждать, то в России большинство мужчин 45+ тоже неликвид. Ну да, от молоденьких нимфеток отбоя нет, но им нужны социальный статус и деньги. Хотите быть ходячим кошельком - you are welcome. А потом трагедии - она мне! изменила с тренером пофитнесу и проч.