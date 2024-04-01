РФ считает слова Макрона подтверждением успешных действий на Украине

Россия воспринимает высказывания президента Франции Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий российской армии на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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