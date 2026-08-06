Как его рассчитать и в каких случаях можно не платить. Налог с продажи квартиры

Разбираемся, как рассчитать НДФЛ с продажи квартиры в 2026 годуНина Зотина/РИА Новости Ключи переданы, деньги получены, сделка зарегистрирована — кажется, на этом историю с продажей квартиры можно закончить.
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