В S7 Airlines меняют летний график на зимний и расширяют полётную программу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
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