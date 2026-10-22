К 2030 году Москва намерена почти в полтора раза нарастить выручку своих фармацевтических заводов - с 171 миллиарда рублей по итогам 2025 года до 294 миллиардов.
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