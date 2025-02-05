Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с тягой к еде. Диетолог Мухина назвала четыре способа уменьшить слишком сильный аппетит «Полноценный сон, физическая активность, восполнение дефицита витаминов и устранение паразитов помогут уменьшить аппетит», – поделилась медик.