Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с тягой к еде. Диетолог Мухина назвала четыре способа уменьшить слишком сильный аппетит «Полноценный сон, физическая активность, восполнение дефицита витаминов и устранение паразитов помогут уменьшить аппетит», – поделилась медик.
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