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Растерзали на глазах прохожих: шокирующая смерть в Хабаровске

Растерзали на глазах прохожих: шокирующая смерть в Хабаровске

Внезапно несколько крупных собак подбежали к нему и начали атаковать. Животные повалили человека на землю и буквально растерзали его.

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Комментарии
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лина любимцева
Расскажу... КУПИЛА на рынке во Владивостоке куртку. Стала носить, красивая, цвет хороший. НО... Как только мимо меня стали проходить люди с собаками на поводке, собаки стали кидаться в мою сторону и просто захлебывались от лая и злобы против меня. ... Я ничего не понимала... До этого собаки ко мне (как и я к ним) относились нормально, никогда и  никакой агрессии не было... ТАК ВОТ... Я догадалась, что все дело в набивке куртки. По-видимому, эта набивка и  провоцировала агрессию со стороны собак. Я куртку не просто выбросила. Я ее разрезала и всю выпотрошила, чтобы никто иной ее не подобрал и не надел на себя..... Там в набивке  была какая-то волосня... Может кошачья? Куртка была китайская. так что, будьте  внимательны при приобретении вещей из Китая. После этого я стала носить другую куртку, собаки на меня больше не бросались. Мне еще повезло, что на меня не набросились бродячие собаки... А то тоже бы растерзали, как этого несчастного мужчину... Может, у него тоже была такая куртка?
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