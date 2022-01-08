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Мельбурн (ATP). Надаль и Кресси разыграют титул

В воскресенье Рафаэль Надаль и Максим Кресси разыграют титул. Сетка турнира здесь. Melbourne Summer Set Мельбурн, Австралия 3 – 9 января 2022 ATP 250 Призовой фонд – 521 000 долларов Открытые корты, хард Финал Рафаэль Надаль (Испания) – Максим Кресси (США).

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