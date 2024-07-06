"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

Это приговор многонациональной повестке и сигнал, что нам надо начать серьезно реформировать национальную политику и вырабатывать единую государственную патриотическую идеологию. Афтор в своей заметке ты не правильно расставил знаки препинания. Это должно звучать так: " Это приговор... нам". О каком сигнале ты говоришь? общество рисует уже не красные а коричневые линии. Без законов соответствующих ничего с места не сдвинется. А Гос. Дума команды из администрации президента не получила. Отгорожены от народа так называемым "служебным" транспортом. Это остальные ездят на работу на своём или общественном транспорте. Служебный транспорт только по работе. До работы или с работы только за свой счёт как и остальные. Тогда думцы может быть народ увидят.

АС

Анатолий Страшко

Пока не поздно. Или уже поздно? Уже все с ножами и обучены кулачному бою? А так ли это? Может всё-таки раздувают национальный вопрос наши недруги. И время от времени устраивают у нас убийства, используя очередного тупого мастурбека. А мы заходимся в вопле о плохих и совсем не нужных мигрантах. А надо ведь не об этом орать, а привести мигрантскую проблему в норму по типу мигрантов из КНДР. Которых, кстати, будут возвращать, после некрасивого удаления их при присоединении России к санкциям против КНДР. Опозорились, а сейчас исправляемся. Корейцы сюда семьями не ехали за халявными благами. Ехали работать. И работали. И не в ларьках . И не пищу развозили. А бетон мешали и строили, если строителями ехали. Вот о чём нам надо говорить и что требовать от олигархов, снимающих сливки с мигрантов , да за наш счёт. Выплачивая с бюджета толпе детей и жён мигрантов все пособия. С чего бы это! Ведь нас "законным" способом олигархи грабят. А в сети всё о плохих мастурбеках кто-то вопит. И всё убийства показывают. Этот вопль явная провокационная работа на разрушение России. Неужели непонятно?! Резюме - только смена порядка завоза мигрантов. Финансирование их только за счёт завозящих. Пусть и выплаты разные они выплачивают и обустраивают их. Всё за их счёт , а не за наш. Посмотрите, как иссякнет поток до мелких ручейков сюда текущих.