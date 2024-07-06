Театр абсурда
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Театр абсурда

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"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

В образцово-показательной школе Нальчика скандал. Во время мероприятия часть родительниц в хиджабах не встали с мест по время исполнения Государственного гимна России.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Это приговор многонациональной повестке и сигнал, что нам надо начать серьезно реформировать национальную политику и вырабатывать единую государственную патриотическую идеологию. Афтор в своей заметке ты не правильно расставил знаки препинания. Это должно звучать так: &quot; Это приговор... нам&quot;. О каком сигнале ты говоришь? общество рисует уже не красные а коричневые линии. Без законов соответствующих ничего с места не сдвинется. А Гос. Дума команды из администрации президента не получила. Отгорожены от народа так называемым &quot;служебным&quot; транспортом. Это остальные ездят на работу на своём или общественном транспорте. Служебный транспорт только по работе. До работы или с работы  только за свой счёт как и остальные. Тогда думцы может быть народ увидят.
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Пока не поздно. Или уже поздно? Уже все с ножами и обучены кулачному бою?  А так ли это? Может всё-таки раздувают национальный вопрос наши недруги. И время от времени устраивают у нас убийства, используя очередного тупого мастурбека. А мы заходимся в вопле о плохих и совсем не нужных мигрантах. А надо ведь не об этом орать, а  привести мигрантскую проблему в норму по типу мигрантов из КНДР. Которых, кстати, будут возвращать, после некрасивого удаления их при присоединении России к санкциям против КНДР. Опозорились, а сейчас исправляемся. Корейцы сюда семьями не ехали за халявными благами. Ехали работать. И работали.  И не в ларьках . И не пищу развозили. А бетон мешали и строили, если строителями ехали. Вот о чём нам надо говорить и что требовать от олигархов, снимающих сливки с мигрантов , да за наш счёт. Выплачивая с бюджета толпе детей и жён мигрантов все пособия. С чего бы это! Ведь нас &quot;законным&quot; способом олигархи грабят. А в сети всё о плохих мастурбеках кто-то вопит. И всё убийства показывают. Этот вопль   явная провокационная работа на разрушение России. Неужели непонятно?! Резюме - только смена порядка завоза мигрантов. Финансирование их только за счёт завозящих.  Пусть и выплаты разные они выплачивают и обустраивают их. Всё за их счёт , а не за наш. Посмотрите, как иссякнет поток до мелких ручейков сюда текущих.
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
и выдворять вместе со всеми сокишлачниками
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10 час.

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