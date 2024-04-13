Зеленский признал факт добровольного оставления позиций подразделения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в ходе беседы со студентами в городе Черновцы на западе страны признал, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно оставило свои позиции на линии соприкосновения.
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