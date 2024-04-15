Армия России ударила по расположению французских наемников в Славянске

Владимир Елкин

Славненько! Теперь земля юга России, называвшейся по кличке "украина", будет ещё более плодородной! 80 лет назад немецким удобрением тоже хорошо попользовались! А вот простых затащенных в армию украинских парней жалко! Им бы повернуть оружие против нациков и заградотрядов - осталось бы больше живых!