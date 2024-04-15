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Армия России ударила по расположению французских наемников в Славянске

Армия России ударила по расположению французских наемников в Славянске

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по расположению французских наемников в городе Славянске.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Славненько! Теперь земля юга России, называвшейся по кличке &quot;украина&quot;, будет ещё более плодородной! 80 лет назад немецким удобрением тоже хорошо попользовались! А вот простых затащенных в армию украинских парней жалко! Им бы повернуть оружие против нациков и заградотрядов - осталось бы больше живых!
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