Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по расположению французских наемников в городе Славянске.
Армия России ударила по расположению французских наемников в Славянске
Комментарии
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Владимир Елкин
Славненько! Теперь земля юга России, называвшейся по кличке "украина", будет ещё более плодородной! 80 лет назад немецким удобрением тоже хорошо попользовались! А вот простых затащенных в армию украинских парней жалко! Им бы повернуть оружие против нациков и заградотрядов - осталось бы больше живых!
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13 час.
Eduard
Теперь в Париже едят"Макароны по-флотски",с фаршем из их легионеров!
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Солдат в одиночку наступать не может...Чтобы идти в атаку необходимо *массирование* войск...Но когда враг собирается в кучу, - его удобно *калибровать * ФАБами...
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1 час.
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