Евросоюз пригрозил России санкциями без участия США

Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Европейский союз введёт новые санкции против российского энергосектора вне зависимости от планов Соединённых Штатов Америки.
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