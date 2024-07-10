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Морозов о деле Федотова: «Все правильно сделали и по-другому не могли. ЦСКА, КХЛ и ФХР действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право гражданина на труд»

Ранее лига предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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