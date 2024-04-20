Евгений Кузнецов первым открыл счет в плей-офф Кубка Стэнли-2024 за "Каролину"

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Евгений Кузнецов в воскресенье, 21 апреля, открыл счет в матче плей-офф Кубка Стэнли-2024 против "Нью-Йорк Айлендерс".
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