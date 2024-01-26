Землетрясение, произошедшее в Японии, нанесло ущерб на миллиарды евро

По оценкам правительства Японии, стоимость ущерба, причиненного сильным землетрясением, опустошившим центральную Японию 1 января и унесшим жизни более 230 человек, составляет от 6,9 до 16,2 миллиарда евро.
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