«Голубцовая» запеканка из капусты и фарша. Вкусная, как голубцы, только без возни и фаршировки

Многие любят голубцы, но готовят их не часто, т.к. уж очень много времени забирает эта готовка: сначала капустные листы сними, потом фарш подготовь, а затем ещё стоять и скручивать их!Если вы узнали себя, то берите на вооружение этот рецепт и готовьте «Голубцовую» запеканку.