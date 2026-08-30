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Мировое обозрение

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«На 2027 год никто не надеется»: Экс-посол Украины призвал готовиться к долгому конфликту

«На 2027 год никто не надеется»: Экс-посол Украины призвал готовиться к долгому конфликту

Война затянется. Как минимум до конца 2028 года. Такую оценку озвучил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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