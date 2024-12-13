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Руководитель «Орелстроя» предложил строителям скинуться на новую котельную для Заводского района

Руководитель «Орелстроя» предложил строителям скинуться на новую котельную для Заводского района

На прошедшем комитете по строительству и перспективному развитию города Орловского горсовета при обсуждении проектирования пристройки к лицею №40 в Орле депутаты-участники комитета неожиданно задумались скинуться на новую котельную в Заводском районе Орла.

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