Руководитель «Орелстроя» предложил строителям скинуться на новую котельную для Заводского района

На прошедшем комитете по строительству и перспективному развитию города Орловского горсовета при обсуждении проектирования пристройки к лицею №40 в Орле депутаты-участники комитета неожиданно задумались скинуться на новую котельную в Заводском районе Орла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии