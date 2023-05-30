Monoova осуществляет трансграничные расчеты с использованием австралийского доллара CBDC

Резервный банк Австралии (RBA) в сотрудничестве с совместным исследовательским центром цифровых финансов (DFCRC) провел в Сиднее конференцию только по приглашению для участников пилотного проекта цифровой валюты центрального банка Австралии (CBDC).
Резервный банк Австралии (RBA) в сотрудничестве с совместным исследовательским центром цифровых финансов (DFCRC) провел в Сиднее конференцию только по приглашению для участников пилотного проекта цифровой валюты центрального банка Австралии (CBDC).
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