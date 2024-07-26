Александр Овечкин надеется сыграть на чемпионате мира и Олимпийских играх

Александр Овечкин выразил надежду сыграть на чемпионате мира и Олимпийских играх. Хоккеист поделился впечатлениями от участия в Играх, отметив, что, хотя они и не смогли завоевать медали, атмосфера была замечательной.
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