Транспортные полицейские со станции Москва-Савеловская задержали пассажира с наркотиками

Сотрудники ОКОН ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, на платформе железнодорожной станции Красногорская выявили жителя Московской области, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения.
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