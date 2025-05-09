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Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти предпарадные дни строчат в соцсетях, как их самих (а также их друзей и знакомых) не обуютили в аэропорту, не дав бесплатную бутылочку минералки, поскольку отложили рейс.

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Комментарии
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Елена Верия
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6 час.
Валерий Шляхтин
Надоела уже эта шушера, так называемых,, знаменитостей,, зажрались они совсем, гнать из надо с России поганой метлой
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5 час.
Elena Dmitrieva
Да и хер с ними. Это не их праздник. Такие за Родину жизнь не отдадут. Это же не шмотка заграничная.
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5 час.
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