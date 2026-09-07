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Регионы России

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В Биробиджане задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

В Биробиджане задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Испугавшись ответственности, мужчина попытался скрыть следы преступления, расчленив тело жертвы. Части тела были разбросаны и спрятаны в разных местах города.

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