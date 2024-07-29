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Царьград

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Первая жертва прорыва на Беломорканале. Судьба ещё двух пропавших неизвестна

Первая жертва прорыва на Беломорканале. Судьба ещё двух пропавших неизвестна

Власти Карелии подтвердили, что жертвой прорыва на Беломорканале стал один человек. Но пока остаётся неизвестной судьба ещё двоих пропавших без вести.

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