Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду. Вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы»

«Барселона» видит в Мо Салахе альтернативу Эрлингу Холанду. Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, в качестве альтернативы игроку дортмундской «Боруссии» тренеру каталонского клуба Хави хавбек «Ливерпуля» нравится больше, чем форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.
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