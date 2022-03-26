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Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду. Вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы»

«Барселона» видит в Мо Салахе альтернативу Эрлингу Холанду. Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, в качестве альтернативы игроку дортмундской «Боруссии» тренеру каталонского клуба Хави хавбек «Ливерпуля» нравится больше, чем форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

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