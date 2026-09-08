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Царьград

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"Вы с ума сошли?!": ситуация с бензином в Свердловской области 8 сентября

"Вы с ума сошли?!": ситуация с бензином в Свердловской области 8 сентября

То, как заправляются местные жители, "удивляет" сотрудников АЗС и других клиентов. Жители Урала продолжают стоять в многокилометровых очередях, а в Нижнем Тагиле водители начали запасаться топливом в промышленных объемах, вызывая изумление у персонала АЗС.

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