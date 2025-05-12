Захарова: Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой

Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой, действуя против интересов граждан. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая закрытие Польшей генерального консульства Российской Федерации в Кракове.