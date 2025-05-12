Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой, действуя против интересов граждан. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая закрытие Польшей генерального консульства Российской Федерации в Кракове.
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