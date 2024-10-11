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Царьград

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В Екатеринбурге на 9 лет колонии осуждён за мошенничество бывший директор института спорта  УрФУ

В Екатеринбурге на 9 лет колонии осуждён за мошенничество бывший директор института спорта  УрФУ

Кроме того, Евгений Шурманов заплатит 1 миллион рублей штрафаК девяти годам колонии общего режима приговорил суд Верх-Исетского района Екатеринбурга Евгения Шурманова, бывшего директора института спорта УрФУ.

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