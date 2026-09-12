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Телефон не подслушивает: как отличить реальную слежку от мифов и что проверять в первую очередь

Телефон не подслушивает: как отличить реальную слежку от мифов и что проверять в первую очередь

Многие хотя бы раз ловили себя на мысли, что смартфон знает о разговорах больше, чем ему положено. Обсудили на кухне замену холодильника — и вот уже рекламная лента заполнена предложениями из магазинов бытовой техники.

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