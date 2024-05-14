Пленный ВСУ рассказал, что сдался после решения сослуживца подорвать себя

Пленный боевик одного из националистических формирований ВСУ Артем рассказал, что вместе со своими сослуживцами был вынужден сдаться в плен в тот момент, когда один боец принял решение подорвать себя гранатой, пишет ТАСС.
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