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Пленный ВСУ рассказал, что сдался после решения сослуживца подорвать себя

Пленный ВСУ рассказал, что сдался после решения сослуживца подорвать себя

Пленный боевик одного из националистических формирований ВСУ Артем рассказал, что вместе со своими сослуживцами был вынужден сдаться в плен в тот момент, когда один боец принял решение подорвать себя гранатой, пишет ТАСС.

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