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Скоростная работа Малкома с мячом поражает. Наверное, мы еще не знаем, на что реально способен бразилец

Скоростная работа Малкома с мячом поражает. Наверное, мы еще не знаем, на что реально способен бразилец

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин оценил действия «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок с «Локомотивом» (3:0).

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