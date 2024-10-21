«Отважные» ведут бои в Селидово и взяли шахту «им. Коротченко» (КАРТА)

На Покровском направлении группировка войск «Центр» продолжает активное наступление. На северо-восточной окраине Селидово противник фиксирует продвижение российских штурмовых групп, которые вошли в первые дома (48.
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