Работал на диаспору в погонах: майор на белоснежном BMW X6 решил качать права, и вот что с ним стало

Белый кроссовер, дорогие костюмы и звездный час на обочине: как начальник районной автоинспекции решил, что дорожные правила пишутся для кого-то другого Знаете, бывает так: смотришь на человека в форме и сразу понимаешь — жизнь у него удалась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На российско-казахской границе таджики с узбеками устроили забастовку и заблокировали проезд другим гражданам. Их депортируют или пропустят?
- Доигрались: ОМОН просит защиты от диаспоры. Пока русские ведут войну, кавказцы "захватили" целый регион
- "Пора проснуться": России грозит большая опасность, но элиты потеряли инстинкт самосохранения
Свежие комментарии
- МР На российско-каза...
- МР На российско-каза...
- GS Михалков задал ве...
Даа! Коррупция в Путинской России повязала намертво все эшелоны Власти и конца краю не видно! По всей России появились местные князьки, которые грабят население и шикуют! Бандитский капитализм в Путинской России за 26 лет расцвел махровым цветом!
Я бы расстрелял тварину, как предателя и врага народа. Без суда.
Типичный случай описан, и вот пока будет так - все всё понимают, только "возмущенно шептались мужики возле гаражей" с ожиданием того, "пока в системе не появляется человек, которому надоело закрывать глаза на откровенный беспредел" - такие факты будут постоянно в публикациях.
Теперь интересно - расскажет ли арестованный о тех, кто давал взятки для обеспечения его роскошной жизни и как так случилось, что он "берега попутал" (по тексту), кто "закрывал глаза" из руководства... К кому-то ведь "человек" обратился, "через голову" на сколько "ступенек" вверх.
Хороший финал, почему только не всегда с зажравшимися чиновниками.....
Сообщение скрыто