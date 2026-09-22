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Работал на диаспору в погонах: майор на белоснежном BMW X6 решил качать права, и вот что с ним стало

Работал на диаспору в погонах: майор на белоснежном BMW X6 решил качать права, и вот что с ним стало

Белый кроссовер, дорогие костюмы и звездный час на обочине: как начальник районной автоинспекции решил, что дорожные правила пишутся для кого-то другого Знаете, бывает так: смотришь на человека в форме и сразу понимаешь — жизнь у него удалась.

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Профиль пользователя Владимир Березовский
Владимир Березовский

Даа! Коррупция в Путинской России повязала намертво все эшелоны Власти и конца краю не видно! По всей России появились местные князьки, которые грабят население и шикуют! Бандитский капитализм в Путинской России за 26 лет расцвел махровым цветом!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Типичный случай описан, и вот пока будет так - все всё понимают, только "возмущенно шептались мужики возле гаражей" с ожиданием того, "пока в системе не появляется человек, которому надоело закрывать глаза на откровенный беспредел" - такие факты будут постоянно в публикациях.
Теперь интересно - расскажет ли арестованный о тех, кто давал взятки для обеспечения его роскошной жизни и как так случилось, что он "берега попутал" (по тексту), кто "закрывал глаза" из руководства... К кому-то ведь "человек" обратился, "через голову" на сколько "ступенек" вверх.

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