Работал на диаспору в погонах: майор на белоснежном BMW X6 решил качать права, и вот что с ним стало

Белый кроссовер, дорогие костюмы и звездный час на обочине: как начальник районной автоинспекции решил, что дорожные правила пишутся для кого-то другого Знаете, бывает так: смотришь на человека в форме и сразу понимаешь — жизнь у него удалась.