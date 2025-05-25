Страна и люди
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Страна и люди

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Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Число «замешанных» в темных схемах правоохранителей уникальное для современной России. Волгоградскому спруту начали рубить щупальца: спецгруппа из Москвы проводит тотальную проверку местных «силовиков» и уже инициировала громкие увольнения.

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