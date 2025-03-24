17 пушистых исследователей, которым не сидится дома

Непредсказуемость котов — это тема для диссертации. Что происходит в головах этих пушистых созданий и почему их вечно тянет на какие-то приключения? Неужели нельзя быть спокойным диванным котиком? Конечно, нельзя.
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