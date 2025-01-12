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Стоимость кубометра природного газа в многоквартирных и частных жилых домах увеличится с 1 июля 2025 года в среднем на 1-1,5 рубля. Основание — ...

Стоимость кубометра природного газа в многоквартирных и частных жилых домах увеличится с 1 июля 2025 года в среднем на 1-1,5 рубля. Основание — ...

⚠️Природный газ подорожает для всех: служба по тарифам ДНР обнародовала новые цены Стоимость кубометра природного газа в многоквартирных и частных жилых домах увеличится с 1 июля 2025 года в среднем на 1-1,5 рубля.

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