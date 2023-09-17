Политика слабаков: Шольц подставил себя, не пожав руку Лаврову - Focus

петр кузнецов

традиция подавать руку при встречи уходит корнями во времена рыцарей , а какой рыцарь господин Шольц ? мало того что тямы нет,нет культуры общения от недостатка образования и знаний ,так что имеем то имеем,а по -простому просто хамство.....