Политика слабаков: Шольц подставил себя, не пожав руку Лаврову - Focus

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяПолитика слабаков: Шольц подставил себя, не пожав руку Лаврову - FocusКанцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость и не пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариипетр кузнецовтрадиция подавать руку при встречи уходит корнями во времена рыцарей , а какой рыцарь господин Шольц ? мало того что тямы нет,нет культуры общения от недостатка образования и знаний ,так что имеем то имеем,а по -простому просто хамство.....Ответить10 час.
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