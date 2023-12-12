Близкие к Кремлю источники назвали доверенных лиц Путина на выборах президента

Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах в 2024 могут стать военкоры Александр Коц, Семен Пегов и Александр Сладков, режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и другие, утверждают близкие к Кремлю источники РБК.