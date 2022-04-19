В преддверии Национального дня донора полицейские Находки Приморского края провели акцию «От сердца к сердцу»

20 апреля отмечается Национальный день донора. Благодаря донорской крови ежедневно врачи спасают тысячи жизней.

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