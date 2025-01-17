БлокнотРУ Гражданка Украины по имени Наталья летела с братом в Москву к мужу, который уже давно перебрался в Россию.
Наташа, давай, до свидания! Украинка подала в суд на сотрудников ФСБ за то, что не пустили в Россию
Комментарии
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Виктор Хованов
А начинайте прямо с 1917-го года. С "философского парохода" (1922 г.) Думаю фамилии пары сотен с лишним высланных найдёте в Интернете. Россия-то это не только то, что существует в данный момент. У неё давняя и трагичная история.
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3 час.
Андрей
А у нас свобода слова! Если оно не соответствует закону, то тогда можно и на зону отдохнуть... Гражданина России выгонять, если только....
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2 час.
Алексей Васильев
Хорошо наши чекисты работают. Молодцы! Нам тут вся эта свидомая гопота без надобности. Кстати, нормальные почему-то проезжают без проблем.
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36 мин.
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