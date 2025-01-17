Наташа, давай, до свидания! Украинка подала в суд на сотрудников ФСБ за то, что не пустили в Россию

Виктор Хованов А начинайте прямо с 1917-го года. С "философского парохода" (1922 г.) Думаю фамилии пары сотен с лишним высланных найдёте в Интернете. Россия-то это не только то, что существует в данный момент. У неё давняя и трагичная история.

Андрей А у нас свобода слова! Если оно не соответствует закону, то тогда можно и на зону отдохнуть... Гражданина России выгонять, если только....