Как объединить спальню и гостиную: личный опыт зонирования и 7 работающих приемов

Жизнь в небольшой квартире часто ставит перед нами непростые интерьерные задачи. Я прекрасно помню то чувство, когда въехала в свою первую однушку: единственная комната площадью 17 квадратных метров должна была стать и местом для встреч с друзьями, и уютным личным убежищем.