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Царьград

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Поломка не грозит: эксперты назвали самые надежные иномарки с пробегом

Поломка не грозит: эксперты назвали самые надежные иномарки с пробегом

Среди пятилетних премиум моделей лидирует Lexus ES.Согласно исследованию TopSpeed и WhatCar, на вторичном рынке среди надежных премиум автомобилей выделяются Mercedes-Benz GLK, BMW X3 и Lexus ES, сообщает Autonews.

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