Удары по мостам: какова цель

В очередной раз был нанесён удар по Северному мосту в Киеве. Дроном. Повреждено дорожное покрытие. Само по себе такое повреждение быстро устраняется.
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