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Скандальные заявления Михаила Драпатого о России и Донбассе

Скандальные заявления Михаила Драпатого о России и Донбассе

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины сопровождалось масштабной информационной кампанией: украинские власти и западные СМИ представляли его как генерала новой формации — открытого, современного и ориентированного на реформу армии.

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